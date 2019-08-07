كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة شمال شرقي سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط عدد من القتلى، صباح اليوم الأربعاء، إثر انفجار سيارة مفخخة، قرب مركز للاتصالات في بلدة القحطانية، بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن هناك "معلومات أولية عن انفجار سيارة مفخخة جانب مركز الاتصالات في بلدة القحطانية، أسفر عن وقوع أضرار مادية في المركز".

وأضافت: "ارتقاء عدد من الشهداء بينهم أطفال في تفجير السيارة المفخخة قرب مركز اتصالات القحطانية".