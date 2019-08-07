كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على ألمانية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت النيابة العامة الفيدرالية القبض على امرأة ألمانية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية ولانضمامها لجماعة الدولة الإسلامية في سوريا.

قال ممثلو الادعاء اليوم الأربعاء، إن السيدة تواجه أيضًا تهم بحيازة الأسلحة وجرائم حرب. ويزعمون أنها سافرت إلى سوريا مع زوجها في عام 2016 للانضمام إلى داعش، وانتهى بها المطاف في الموصل. واضافوا انهم عاشوا في منازل استولت عليها داعش، وأنها عملت كممرضة في مستشفى داعش.

عندما بدأت جماعة الدولة الإسلامية في الانهيار، فروا عبر المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال، واسرتهم ميليشيا في عام 2017.

رفض الادعاء تقديم مزيد من المعلومات عن زوجها.

