كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية تتحرك ضد فساد المنظمات الأممية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة اليمنية استدعاء المنظمات المتورطة في قضايا فساد سياسي ومالي ومحسوبية وسوء إدارة لجهود الإغاثة في اليمن، وتحري عمليات اختراق حوثية لها، وطلبت تقريراً متكاملاً عن أداء هذه المنظمات وطريقة عملها في الداخل اليمني.

وتعهد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، الدكتور نجيب العوج، اتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المنظمات المتورطة، وعدم تجديد التراخيص الممنوحة لها للعمل في الأراضي اليمنية، وفق ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء.

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وقال العوج في تصريحات، نقلتها "الشرق الأوسط"، إن "الحكومة اطلعت على ما نُشر حول فساد منظمات أممية في اليمن"، مضيفاً "سيتم رفع تقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها والملاحظات ومقترحات بالإجراءات". وشدد العوج على أن الوزارة تُعد في اجتماع دائم لتقييم نتائج هذه القضية.

وكان قد كُشفت عن تحقيقات أممية مع موظفين ومسؤولين حول "كوارث فساد" واتهامات لعاملي إغاثة بالانضمام للقتال في صفوف الحوثيين، مما يهدد حياد المنظمات الإغاثية التي اتخذت من الحالة الإنسانية مظلة لجمع مليارات الدولارات.