مغربي يقتل والده إيطاليا.. غرس سكين في صدره بدون رحمة!

أقدم شاب مغربي في العشرينيات من عمره على ارتكاب جريمة شنيعة في حق والده، حيث وجه إليه طعنات قاتلة بإحدى المقاطعات بالشمال الغربي لإيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشاب (م.ب 26 عاما)، كان ليلة الإثنين الماضي رفقة والده (ع.ب 62 عاما)، داخل موقف للسيارات ببلدة Montignoso قبل أن يدخل الطرفان في نقاش حاد انتهى بإخراج الإبن سكينا وطعن والده مرارا وتكرارا، قبل أن يهرب من مكان الحادث مشيا على الأقدام.

وأبلغ عدد من الجيران السلطات المحلية عن وقوع الجريمة، حيث وصلت عناصر الإسعاف دقائق بعد ذلك، لتجد الأب ملقى على الأرض والسكين لازال مغروسا في صدره، حيث حاولت إسعافه لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، وسط حضور كثيف من ساكنة المنطقة التي اهتزت بسبب الحادث.

كما باشرت دوريات الشرطة معاينة الجريمة والإستماع إلى المواطنين، قبل أن تنطلق بالبحث عن الشاب الذي لا زال في حالة فرار.

وذكرت صحيفة lanazione أن الشاب لم يكن منذ مدة على علاقة جدية بوالده الذي يعمل تاجرا، حيث يؤكد عدد من الجيران، وقوع مشاجرات عائلية عددة بين الطرفين داخل منزل الأسرة المكونة من 7 أفراد (الوالدان و5 أبناء)، والتي تقدطن بهذه المنطقة منذ سنوات عدة.