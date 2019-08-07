إضراب الحافلات يربك سكان العاصمة الإقتصادية..لم يجدوا وسيلة نقل تقلهم إلى عملهم!

فوجيء عدد من المواطنين في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، بخوض حافلات “النقل المدينة”، إضرابا عن العمل، ما أثار استياءهم، خاصة في ظل قلة عدد سيارات الأجرة، بمنطقة البرنوصي وضواحيها.

وحسب ما عاينته “اليوم 24″، فإن المواطنين وجدوا أنفسهم من دون وسيلة نقل صباح اليوم، لتنطلق معاناتهم المريرة في سبيل البحث عن وسيلة نقل في منطقة البرنوصي، والأزهر، إضافة إلى عين السبع.

وتحولت محطات سيارات الأجرة من الصنف الكبير إلى ساحة فوضوية، سواء من طرف سائقي الطاكسيات والخطافة.

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وقالت إحدى المواطنات، في حديثها مع “اليوم 24″، إنها ومنذ “ما يزيد على الساعتان وهي تنتظر وسيلة النقل لتنقلها إلى عملها الكائن في شارع محمد الخامس”.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يخوض فيها عمال حافلات النقل المدينة إضرابا من العمل، ليجد المواطن نفسه بدون وسيلة نقل في أكبر المدن المغربية.