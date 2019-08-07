عيد الأضحى.. ترقيم 8 مليون رأس من الأغنام والماعز للذبح -التفاصيل

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أن العرض من الأضاحي يفوق الطلب بأكثر من 40 بالمائة.

وأوضح المصدر ذاته، أن العرض يتمثل في حوالي 8,5 مليون رأس مقابل طلب يبلغ 5,4 مليون، وتم ترقيم خاص للقطيع المعد للذبح لما يقارب 8 مليون رأس من الأغنام والماعز.

وراسل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤخرا، وزارة الداخلية والجمارك، من أجل تشديد الإجراءات وقطع المنافذ التي يمكن أن تتسرب منها الأدوية البيطرية للسوق الداخلية دون رقابة.

وعلى غرار السنة الماضية، ينتظر أن تستمر شراكة المكتب مع وزارة الداخلية، لتهيئة 30 سوقا إضافيا مخصصا لبيع أضاحي العيد، منها 8 أضيفت هذه السنة، وذلك لتقوية شبكة التسويق، إلى جانب إطلاق حملة ” الجزار ديالي ” لهذه السنة والتي تعنى بتكوين الجزارين المهنيين.

وعقدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعا موسعا بحضور الهيئات المعنية بهذه العملية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهيئة الأطباء البياطرة، وهيئة الصيادلة، والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، للوقوف على مختلف التدابير الضرورية التي تم اتخاذها لمرور عيد الأضحى في أحسن الظروف.