شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يطلب من بوتين الضغط على الانفصاليين الموالين لروسيا والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي ممارسة ضغط على الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وذلك غداة مقتل أربعة جنود أوكرانيين في هجوم.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي "اتصلت به بشكل عاجل. قلت له إن هذا لا يقرّبنا أكثر من السلام"، مضيفا أنّه حث بوتين على الطلب من الانفصاليين المدعومين من موسكو "الكف عن قتل مواطنينا".

وأضاف زيلينسكي أنه أجرى "محادثة طويلة" مع بوتين صباح الأربعاء. وهو ثاني اتصال هاتفي معلن بين الرئيسين منذ انتخاب زيلينسكي في أبريل (نيسان).

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وأعلنت كييف الثلاثاء أن أربعة جنود قتلوا في هجوم صاروخي، في أعلى حصيلة منذ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 21 يوليو (تموز).

وندد الرئيس الأوكراني أمس الثلاثاء بمحاولة "تقويض" جهود السلام التي تبذلها كييف ودعا القادة الروس والفرنسيين والألمان إلى "الاجتماع في أسرع وقت لاستئناف المفاوضات".

ومنذ أبريل (نيسان) 2014 قتل 130 ألف شخص في شرق أوكرانيا حيث نشب نزاع ضد انفصاليين موالين لروسيا بعد التحرك الشعبي الذي أدى إلى رحيل حكومة موالية لروسيا في كييف ثم ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بدعم الانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك وهو ما نفته على الدوام رغم العديد من الأدلة. وبعد اتفاقات مينسك 2 في فبراير (شباط) 2015 تراجعت حدة المعارك لكنها لا تزال تتسبب بسقوط ضحايا بانتظام.