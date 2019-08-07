شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يفتتح مشروع المياه الاستراتيجي بالقطابا في الخوخة والان مع التفاصيل

تواصل الإمارات تقديم المساعدات لمختلف المناطق المحررة بكافة القطاعات.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"افتتحت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر اليوم مشروع المياه الاستراتيجي في منطقة القطابا بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، في إطار استجابتها السريعة لاحتياجات أهالي الساحل الغربي لليمن.

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وأوضح محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لـ "الهلال الأحمر الإماراتي" في اليمن، أن هذا المشروع الاستراتيجي، اشتمل على إعادة تأهيل وتجهيز البئر الإرتوزية، وخزان مياه بسعة 100 الف لتر مكعب، وشبكة المياه بطول 36 ألف متر، وتزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة ..مشيراً إلى أن هذا المشروع سيخدم أكثر من 2000 أسرة، كانت تعاني شح المياه النقية، في منطقة القطابا والقرى المجاورة لها.

من جهته أكد محمود سعيد، مدير مكتب وحدة النازحين بمديرية الخوخة، أن الهلال الأحمر الإماراتي، نفذ جملة من المشاريع في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والمياه وغيرها من المشاريع الخدمية والمبادرات الإنسانية وحملات التوعية، التي أسهمت في إعادة الأوضاع لطبيعتها في مختلف مناطق المديرية ..منوهاً بأن مشروع مياه القطابا سيخدم أكثر من 18 ألف نسمة.

وعبر عدد من أهالي منطقة القطابا عن فرحتهم بهذا المشروع الذي أنهى معاناتهم جراء انعدام المياه النقية وأعاد الحياة والاستقرار للأهالي ..مشيدين بالدعم السخي الذي قدمته وتقدمه دولة الامارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر " من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية على امتداد قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي.