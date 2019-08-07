واشنطن تحذر أنقرة من أي توغّل شمالي سوريا



حذر وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الثلاثاء، تركيا من القيام بأي عملية عسكرية شمالي سوريا، مؤكدا أنّها ستكون «غير مقبولة» وأن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا"، وقال إن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن عملية شرق الفرات.

وأضاف إسبر للصحافيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان: «نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال، يوم الأحد الماضي، إن تركيا، التي لديها بالفعل موطئ قدم في شمال غربي سوريا، ستنفذ عملية عسكرية في منطقة يسيطر عليها الأكراد شرقي نهر الفرات شمالي سوريا.