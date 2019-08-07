مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات قرب الحدود مع تركيا

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، إن فردين من مليشيا الحرس الثوري الإرهابية قُتلا في اشتباكات مع مسلحين بماكو شمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا.

وأضاف: "قال حاكم ماكو إن اثنين من الحرس قُتلا في اشتباك مع إرهابيين".

وتدور اشتباكات من وقت لآخر في غرب إيران بين مليشيا الحرس الثوري الإيراني وجماعات إيرانية كردية مسلحة يتمركز أغلبها في العراق المجاور ومن بينها حزب الحياة الحرة الكردستاني الذي تتهمه طهران بأنه على صلة بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

وكان عنصر من مليشيا الحرس الثوري قد قتل، وجُرح آخرون، الجمعة، خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة غرب إيران.

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن أحد عناصر الحرس الثوري "جُرح وتُوفي في طريقه إلى المستشفى" خلال الاشتباك مع عناصر مسلحة في قضاء سرواباد.

ولم تحدد مليشيا الحرس الثوري عدد القتلى أو هوية العناصر المسلحة.

والأحد الماضي، قتل عنصران من مليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

حيث تبين أن هذه العناصر التي اشتبكت مع مليشيا الحرس الثوري تتبع ما يُسمى بـ"مقر القدس" التابع للقوة البرية للحرس.

وفي مطلع الشهر الجاري كشفت مصادر إخبارية إيرانية عن سقوط قتلى على هامش اشتباكات بالرصاص وقعت بين عناصر من مليشيا الحرس الثوري ومجموعة من المسلحين في شمال غربي البلاد.