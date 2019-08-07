العاهل الأردني يغادر إلى لندن للقاء جونسون

قال الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غادر البلاد إلى بريطانيا، لعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية، وعلى رأسها لقاء رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون.

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية، أن العاهل الأردني غادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن يلتقي خلالها رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون.

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وأوضحت أن الملك عبدالله الثاني سيمضي عطلة عيد الأضحى في بريطانيا والولايات المتحدة التي سيطير لها عقب لقائه جونسون.

وأوضح الديوان الملكي أن اللقاء بين الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء بريطانيا سيتناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين.

كما سيبحث الطرفان التطورات الإقليمية الراهنة، وسيقدم العاهل الأردني التهنئة لرئيس وزراء بريطانيا، بمناسبة توليه منصبه.

كما أشار الديوان الملكي الأردني إلى أن الأمير فيصل بن الحسين، شقيق الملك عبدالله الثاني، حلف اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة ليحل نائبا للملك في فترة غيابه خارج البلاد.