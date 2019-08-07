السيسي يتعهد بمواصلة البناء والتعمير ومحاربة الأشرار والمخربين

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/8/7 01:37 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - أرشيفية
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الأشرار والمخربين لن يستطيعوا قتل الأمل الذي يعيشه المصريون.
وخلال كلمة له على هامش افتتاح أحد المشروعات الاقتصادية، الأربعاء، تعهد السيسي بمواصلة طريق البناء والتطوير، مؤكداً التحرك بجدية ومسؤولية لتغيير الواقع الذي تعيشه البلاد.
حديث السيسي يأتي بعد يومين من الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد علاج الأورام بوسط القاهرة، وراح ضحيته 20 شهيدا و47 مصابا.
وأضاف: "لا يوجد إصلاح يقوم بالهدم، والتصدي له ليس مهمة الدولة فقط ولكن المجتمع المصري بأكمله".
وتزامن الحادث الإرهابي مع حكمين قضائيين صدرا الأحد الماضي، الأول: من نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس أعضاء خلية الكويت الإرهابية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
والثاني يتعلق بمصادقة النائب العام المصري المستشار نبيل صادق على إحالة 11 متهما بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لدى تنظيم داعش الإرهابي.
والحادث الإرهابي يعد الأول من نوعه من الناحية التكتيكية، حيث إنها المرة الأولى التي تستخدم فيها سيارة متحركة في عمل إرهابي، حيث إن السيارات المستخدمة في التفجيرات أو الاغتيالات تكون ساكنة وليست متحركة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قدم، الإثنين، التعازي للشعب المصري وأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بوسط القاهرة.
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