تركيا تقول إن الاجتماع مع الأميركيين حول سوريا "إيجابي"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأربعاء أن المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف تفادي تدخل عسكري تركي في شمال سوريا تجري بشكل "إيجابي"، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء. ونقلت الوكالة عن أكار قوله "رأينا بارتياح أن شركاءنا اقتربوا أكثر من موقفنا. الاجتماعات كانت إيجابية وبناءة"، فيما دخلت المحادثات التي تنعقد في أنقرة يومها الثالث.

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