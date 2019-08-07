"نوبة غضب تجارية" تمحي 3 مليارات دولار من الأسواق الناشئة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قدر معهد التمويل الدولي أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى نزوح نحو 3 مليارات دولار من أسهم وسندات الأسواق الناشئة هذا الأسبوع.
وذكر المعهد الذي يرصد تدفقات الأسواق المالية أن تصاعد التوترات دفع المستثمرين من المؤسسات إلى سحب ما إجماليه 6.8 مليار دولار من الأسواق النامية منذ يوم الخميس الماضي، بما في ذلك أكثر من ملياري دولار من الأسهم الصينية.
وأضاف "الانتكاسة الحالية تشبه ما حدث في "نوبة الغضب المرتبطة بالتجارة" التي شهدها شهر مايو من العام الحالي".
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