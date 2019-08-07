الدفاع التركية: مقتل 4 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" شمال العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "مقتل 4 إرهابيين من حزب "العمال الكردستاني" في ​اشتباكات​ خلال عملية "المخلب" شمالي ​العراق​"، موضحةً أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية ارتفع إلى 80".

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