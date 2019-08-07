وزير دفاع تركيا: المحادثات بين تركيا وأميركا بشأن المنطقة الآمنة إيجابية وبناءة

لفت وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى أن "المحادثات بين تركيا وأميركا بشأن المنطقة الآمنة إيجابية وبناءة"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تتفهم وجهة النظر التركية في ما يتعلق بالمنطقة الآمنة".
وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا جايمس جيفري قال في وقت سابق إن "المشروع الجديد بشأن المنطقة الآمنة يتضمن أن تدير هذه المنطقة قوات أميركية وتركية مشتركة".
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