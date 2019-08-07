وزير دفاع تركيا: المحادثات بين تركيا وأميركا بشأن المنطقة الآمنة إيجابية وبناءة

لفت ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ إلى أن "المحادثات بين ​تركيا​ و​أميركا​ بشأن المنطقة الآمنة إيجابية وبناءة"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ تتفهم وجهة النظر التركية في ما يتعلق بالمنطقة الآمنة".

وكان المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ جايمس جيفري قال في وقت سابق إن "المشروع الجديد بشأن المنطقة الآمنة يتضمن أن تدير هذه المنطقة قوات أميركية وتركية مشتركة".