أعلن الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ أنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بخصوص التصعيد في شرق ​أوكرانيا​ غداة مقتل أربعة جنود أوكرانيين في هجوم، مشيراً إلى "إنني اتصلت به بشكل عاجل وقلت له إن هذا يقرّبنا أكثر من السلام"، مضيفا أنّه "حث بوتين على الطلب من الانفصاليين المدعومين من ​موسكو​ "الكف عن قتل مواطنينا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيليينسكي: تحدثت هاتفيا إلى بوتين بخصوص التصعيد في شرق أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.