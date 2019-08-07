السيسي: مصر تحتاج لموازنة لا تقل عن تريليون دولار لحل كل المشاكل المطروحة

أوضح الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​، أن "ما كان يقصده من تصريحاته في ​مؤتمر​ الشباب، أن مصر تحتاج موازنة لا تقل عن تريليون ​دولار​ لحل كل المشاكل المطروحة"، مشيراً إلى أنه "كتبت إحدى الصحف أن مصر تحتاج تريليون دولار لحل مشاكلها، لا أنا بتكلم على مصروف وليس حل مشاكل، إحنا عايزين دولة بحجم مصر فيها 100 مليون ومش عايزين مشاكل ولا مصاعب فيحتاج مصروفها نحو تريليون دولار".

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