مجلس النواب تقدم بشكوى ضد نبيل كرم بجرم القدح والذم بحق النواب

تقدم ​المجلس النيابي​ بواسطة وكيله المحامي عامر عبيد بشكوى امام النائب العام التمييزي ضد نبيل كرم ﻻرتكابه جرائم القدح والذم بحق النواب خلال اطلالته الإعلامية اﻻخيرة حول مبنى "تاتش" .

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