قاسم هاشم: من المفترض ان تنطلق مبادرة ما خلال الساعات المقبلة لتهدئة الوضع

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ الى ان الجميع مخطئ لان الجميع خسران في الازمة الحالية، واوضح ان ما حصل في البساتين هو نتيجة عدم الثقة بالمؤسسات، والافرقاء يعتمدون مسارهم السياسي وفق اجندات شعبية، واكد ان المطلوب اليوم مباردات سريعة لحل ازمة ​قبرشمون​ واعادة عقد جلسات الحكومة، وقد كان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اول من بادر لحل الازمة هو و​اللواء عباس ابراهيم​ الا ان هناك من عرقل هذه المبادرات، واليوم في ظل الظروف الدقيقة التي نعيشها الوقت ليس وقت الكيدية.

واعتبر هاشم في حديث تلفزيوني، الى ان المادة 95 هي الاساس، لان موضوعها ليس الوظائف في الدولة، بل هي الباب للانتقال الى ​الدولة المدنية​ التي تمثل الخلاص، وهو شعار يرفعه الرئيس بري وقد قدمنا قانون انتخابي على اساس لبنان دائرة واحدة وفق ​النسبية​ في هذا السياق.

وشدد على ان الرئيس بري لم يتخل عن دوره الجامع رغم تعرض مبادرته للافشال لاكثر من سبب، واليوم نحن بحاجة الى تهدئو قبل اي مبادرة تطرح على الطاولة. واوضح انه من المفترض ان تنطلق مبادرة ما خلال الساعات المقبلة لتهدئة الوضع، ونحن على ابواب عيد ومن المفترض تخفيف الخطاب.