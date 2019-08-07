جعجع التقى وفدا من جمعية الصناعيين وبحث معه في مختلف الملفات الاقتصادي

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​ وفداً من جمعيّة الصناعيين وبحث معه في مختلف الملفات الإقتصاديّة والصناعيّة وخصوصاً ملف إنشاء مدن صناعيّة نموذجيّة جديدة في منطقة زحلة طبقاً للمعيار الأوروبي. وفي تصريح له بعد اللقاء أكّد رئيس ​جمعية الصناعيين​ فادي الجميّل أن "جمعيّة الصناعيين تتحرّك بكل فعاليّة من أجل أن تأخذ ​الصناعة​ دوراً بارزاً في البلاد باعتبار أنها قادرة على تشغيل كل القطاعات الإقتصاديّة الأخرى"، مشيرا الى اننا "طلبنا من رئيس جعجع ايلاء قطاع الصناعة إهتماماً خاصاً لأن هذا الأخير قادر إذا ما تعزز أن يخلق فرص عمل لشبابنا الأمر الذي سيحد من هجرتهم".

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