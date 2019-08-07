المطران سفر زار جبق وعرض معه شؤونا صحية

زار راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان ​الارثوذكس​ ​المطران بولس سفر​ وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ في مكتبه في الوزارة وعرض معه شؤونا صحية واجتماعية تهم الطائفة. وقد وعد جبق بزيارة الى بيت مار بولس للمسنين للاطلاع عن كثب على احتياجاته، مبدياً استعداد الوزارة بتقديم اي مساعدة ممكنة.

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