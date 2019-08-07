رفض ادخال لحوم مجمدة وأرز الى مرفأ بيروت

جال المدير العام لوزارة الزراعة ​لويس لحود​ على ​مرفأ بيروت​ لمراقبة عمل الفرق الفنية التابعة للوزارة على المراكز الحدودية. وخلال اليومين الماضيين، تم رفض ادخال لحوم مجمدة آتية من البرازيل،كم تم رفض لحوم دجاج تحتوي على الـ "سالمونيلا"، وأرز يحتوي على ترسبات مبيدات من ​الفيتنام​.

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