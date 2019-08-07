عسيران: بري قادر على جمع الشمل قبل ان نفقد البوصلة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ في تصريح "اننا في ​لبنان​ امام تحديات كبرى لا تسمح لنا بفقدان البوصلة التي هي حفظ لبنان مجتمعا ، سواء اكانت تلك التحديات عسكرية او سياسية او اقتصادية، من هنا يجب اعادة درس المواقف لدى الجميع لنستعيد وحدتنا الوطنية ونتمكن من اجتياز العاصفة التي تضرب كافة انحاء المنطقة العربية من ​الخليج​ الى ​الجزائر​".

وأكد أن "جميع اللبنانيين الذين يريدون الخير لبلدهم يشدون على يدي رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ليعيد جمع الشمل لكي لا نفقد البوصلة، وان التشعبات اللبنانية قديمة جدا في لبنان منذ حكم الاتراك وعلينا جمعيا ان نستعيد التاريخ لنعيد بناء لبنان لؤلؤة عظيمة في ​العالم​".