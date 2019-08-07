تفكيك عصابة متخصصة في سرقة “النحاس” والأسلاك الكهربائية والهاتفية

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أكفاي، في الساعات الأولى من صبيحة أمس الثلاثاء، من اعتقال شابين متلبسين بسرقة النحاس ولأسلاك الكهربائية والهاتفية بدوار حويضرة نواحي مراكش.

وبحسب مصادر لـ”اليوم 24″، فقد تم اعتقال المتهمين، بعد توصل عناصر الدرك باخبارية تفيد تسلق لصين عمود كهربائي ومحاولتهما قطع أسلاكه.

واضاف المصدر ذاته، أن رجال الدرك انتقلوا على الفور إلى عين المكان حيث تم اعتقالهما متلبسين بالسرقة وحيازة مقص فولاذي وساطور وسكاكين من الحجم الكبير وأسلاك نحاسية.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة في انتظار تقديمهما أمام أنظار النيابة العامة بتهم تكوين عصابة اجرامية متخصصة في السرقة باستعمال أسلحة بيضاء وتخريب منشآت ذات منفعة عامة.