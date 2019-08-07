اللجنة التأديبية لـ”الكاف” تعقد اجتماعا عاجلا للحسم في قضية “فضيحة رادس”

تعقد اللجنة التأديبية، التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في هذه الأثناء، اجتماعا مستعجلا، من أجل البث في قضية نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي، أو ما بات بعرف إعلاميا بـ”فضيحة رادس”.

ومن المرتقب أن تكشف اللجنة، في ختام الجلسة، عن القرارات الإنضباطية، والعقوبات التي سلطتها على كل من الوداد البيضاوي، بسبب الأحداث التي تلت اللقاء الشهير، بعد تعطل “الفار” أو تعمد عدم استخدامه، كما يؤكد الطرف الودادي.

اللجنة، التي يرأسها الجنوب إفريقي، ريموند هاك، ستعلن عن قرارها الحاسم بخصوص هذا الملف، في الساعات القليلة المقبلة، مع العلم أن هذه الجلسة، تعرف تواجد ممثلين عن الناديين، المغربي والتونسي.

ويأمل فريق الوداد البيضاوي، في قرار جديد من “الكاف” من أجل إعادة إياب المباراة النهائية في ملعب محايد، بينما يرغب الفريق التونسي في احتسابه متوجا باللقب.