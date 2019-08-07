استعدادا للموسم القادم.. الدفاع الجديدي ينهزم أمام غورتيبي التركي

انهزم فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، في المباراة الودية التي جمعته بنادي غورتيبي التركي، بهدف دون رد.

وتدخل المواجهة ضمن استعدادات فارس الدكالة لمنافسات الموسم الجديد، إذ يخوض الفريق معسكرا إعداديا بالديار التركية.

وأقحم بادو الزاكي مدرب الدفاع الجديدي، جل لاعبيه في مباراة الأمس، من أجل الوقوف على مدى جاهزيتهم للاستحقاقات الرسمية التي تنتظر الفريق خلال الموسم القادم.

ويلعب زملاء القائد المهدي قرناص على واجهتي البطولة الاحترافية، وكأس العرش، حيث تمني الجماهير الدكالية النفس أن يعود فريقها للمنافسة على الألقاب والمراكز الأولى المؤهلة للمنافسات القارية والعربية.

يذكر أن الدفاع الحسني الجديدي، أنهى ترتيب البطولة في موسمها الأخير بالمركز الثامن، برصيد 39 نقطة، جمعها الفريق بعد تحقيقه 9 انتصارات، و12 وتعادلا، بينما مني بالهزيمة في 9 مناسبات.