المغرب يعتقل إيطاليا مبحوث عنه دوليا من أجل السرقة بالسلاح!

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الاثنين، من توقيف مواطن إيطالي يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية البلجيكية لتنفيذ حكم صادر في حقه من أجل السرقة باستعمال السلاح.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه جرى توقيف المعني بالأمر أثناء قدومه على متن رحلة جوية من دولة كندا، حيث أوضحت عمليات تنقيطه أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بتاريخ 5 غشت الجاري، بناء على طلب من السلطات القضائية البلجيكية من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية مدتها أربع سنوات، وذلك بعد تورطه في غضون شهر مارس المنصرم في قضية تتعلق بمحاولة سرقة منزلين.

وأضاف ذات المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات البلجيكية المختصة بقرار التوقيف.

وأكد البلاغ أن توقيف المواطن الإيطالي المذكور يأتي في إطار تفعيل علاقات التعاون الثنائي مع السلطات البلجيكية في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تعزيز آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.