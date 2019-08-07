استثنائيا.. “CMR” يُعلن صرف معاشات المتقاعدين في 19 غشت ويُعيد تقييم مبالغ التعويضات العائلية 

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أنه سيجري، بشكل استثنائي، صرف معاشات التقاعد لكافة المستفيدين من أنظمته يوم 19 غشت الجاري، رغم أن الصندوق المغربي، ظل عادة يصرف معاشاته في نفس الوقت الذي أعلنه، وفقا لإفادة عددا من المتقاعدين المستفيدين.

وقال بلاغ لـCMR توصل “اليوم24” بنسخة منه، أنه كما للمرسوم رقم 2.19.461 لتاريخ 18 يونيو 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيو 2019، فقد تمت إعادة تقييم مبالغ التعويضات العائلية لأكثر من 196000 مستفيدا بمفعول ابتداء من شهر يوليوز القادم.

وكانت الحكومة صادقت على تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.