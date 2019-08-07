وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادث اصطدام 3 سيارات -التفاصيل

لقي شخص ليلة الثلاثاء/الأربعاء، مصرعه بنواحي طنجة، وأصيب 9 آخرون في حادثة سير مروعة بين 3 سيارات خفيفة، على مستوى طريق ملوسة الرابطة بين طنجة وتطوان.

وتشير المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″، أن الشخص قيد حياته لقي حتفه على الفور، فيما أصيب باقي الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، بسبب الاصطدام القوي بين السيارات الثلاث التي من المرجح أن تكون إحداهم كانت تسير بسرعة غير قانونية.

وفور علمها بالحادث، حلت مصالح الدرك إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروفه وملابساته، فيما جرى نقل المصابين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.