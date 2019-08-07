“الانشغالات” ترغم بوفال على مغادرة المغرب مباشرة بعد جنازة والده

غادر النجم المغربي سفيان بوفال، لاعب فريق ساوتهامبتون الانجليزي، المغرب، أمس الثلاثاء، مباشرة بعد تشييع جثمان والده، وذلك نظرا لانشغالاته الكروية التي ألزمته بالعودة لفريقه سريعا.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن بوفال غادر مدينة تازة، مباشرة بعد حضور مراسيم تشجيع جثمان والده، وما هي إلا ساعات قليلة بعد الدفن، حنى انطلقت رحلة عودته لفريقه الانجليزي.

وقد رحل والد بوفال إلى دار البقاء أول أمس الاثنين، الأمر الذي أرغم لاعب الأسود على العودة للمغرب.

ويخوض بوفال رفقة فريقه الانجليزي الاستعدادات للموسم الكروي القادم، غير انتقاله للدوري الفرنسي الصيف الحالي، أضحى أمرا متاحا بشكل كبير، إذ أن فريقي نيس ومارسليا يتنافسان على ضمه.