معسكر الحزم بسلوفينيا.. فتوحي يتألق في ثوب ودي

ساهم اللاعب المغربي ادريس فتوحي، المنتقل حديثا إلى نادي الحزم السعودي، في الفوز العريض الذي حققه فريقه، أمس الثلاثاء، على سامبيون سيلغي السلوفيني، بستة أهداف مقابل هدف واحد، في رابع وآخر مباراة إعدادية للحزم بمعسكره الإعدادي في سلوفينيا.

وتمكن فتوحي من توقيع ثنائية للحزم، علما أنه دخل بديلا في الشوط الثاني، بعدما انتهت مجريات الجولة الأولى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، لينجح اللاعب المغربي في تسجيل الهدفين الرابع والسادس لفريقه الجديد.

وكان 29 عاما، انضم إلى صفوف الحزم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نادي دبا الفجيرة الإماراتي، كما سبق له اللعب في صفوف الخريطيات القطري، وعجمان الإماراتي، ناهيك عن ايستر ولوهافر الفرنسيين.