قضية استخراج كنوز.. اختطاف واحتجاز شاب مقابل فدية 100 مليون سنتيم -التفاصيل

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن بمكناس كانت قد توصلت، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، ببلاغ حول اختفاء شخص في ظروف مشكوك فيها، حيث أوضح الشخص المبلغ أنه اتصل هاتفيا بصديقه الضحية فأجابه شخص مجهول، مدعيا أنه يحتجز الضحية بسبب معاملة مالية سابقة بينهما، وأنه يشترط مبلغ مليون درهم كفدية للإفراج عنه.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، يورد البلاغ، عن تحديد مكان تواجد الضحية مكبلا في ضيعة فلاحية بمنطقة قروية تبعد بحوالي خمسة عشر كيلومترا عن مدينة صفرو، حيث تم تخليصه من خاطفيه ومعاينة جرح على مستوى رأسه، بينما تم توقيف ثلاثة أشخاص بكل من صفرو وفاس للاشتباه في تورطهم في هذه القضية.

وأضافت المديرية أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية يرجح أن تكون بسبب خلاف بين الضحية والأشخاص الموقوفين حول مبلغ مالي يتعلق بمزاعم استخراج الكنوز، وذلك قبل أن يتطور الخلاف بينهم إلى احتجاز واختطاف ومطالبة بفدية مالية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

