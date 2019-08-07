قلنسوة: البلدية تفشل بالمصادقة على الميزانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشل المجلس البلدي في قلنسوة في المصادقة على ميزانية العام الجاري 2019، بعد جلسة خاصة تخللها نقاشات حادة، مساء أمس الثلاثاء، وتقرر تأجيل الجلسة إلى موعد لم يحدد بعد.
وافتتحت الجلسة بكلمة لرئيس البلدية، عبد الباسط سلامة، حول أهمية المصادقة على الميزانية لمواصلة العمل في المشاريع ودفع رواتب المستخدمين وأمور أخرى مثل الخدمات العامة للمواطنين.
وقال رئيس البلدية: "بقي أمامنا 4 شهور لانتهاء عام 2019، وإذا لم نصادق على الميزانية فسوف نكون أمام مأزق كبير، وربما تحل البلدية".
وكانت هناك مداخلات أخرى لعدد من أعضاء البلدية، وجرت مناقشات حادة اعترض خلالها بعض الأعضاء على تمرير الميزانية بشكلها الحالي. وفي النهاية، رفعت الجلسة إلى موعد آخر لم يعلن عنه بعد.
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