شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 18 من طالبان في اشتباكات والان مع التفاصيل

قُتل خمسة من مسلحي حركة طالبان، وأصيب 13 آخرون، في اشتباك بين عناصر الحركة وقوات الأمن في إقليم فارياب شمال أفغانستان، وفقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس"، الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء.

وذكر فيلق شاهين 209، في بيان، أن قوات الأمن قتلت خمسة من عناصر الحركة خلال اشتباك وقع بمنطقة "قصير".

وأضاف البيان، أن قوات الأمن أصابت 13 من عناصر الحركة خلال نفس الاشتباك.

ولم يكشف فيلق شاهين، عن المزيد من المعلومات حول الاشتباك، ولم يتضح ما إذا كانت قوات الأمن قد تكبدت أي خسائر خلال الاشتباك أم لا.