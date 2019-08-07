شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مرشحاً في سباق رئاسة تونس والان مع التفاصيل

تجاوز عدد المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة التونسية، التي ستجري في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عشرين مرشحاً، غالبيتهم غير معروفين، وقدم رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات، فيما أعلن الرئيس السابق المنصف المرزوقي أنه سيودع ملف ترشحه اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

ويمثل السياسيان الجبالي والمرزوقي أحد رمزي التحالف الحكومي الثلاثي، الملقب بـ"الترويكا"، الذي حكم تونس إثر انتخابات 2011 مع بداية الانتقال السياسي، وهي الانتخابات الديمقراطية الأولى التي تشهدها البلاد، بعد إطاحة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في العام نفسه، عقب انتفاضة شعبية.

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وقدّم الجبالي، القيادي البارز السابق في حركة النهضة، أوراق ترشحه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرشحاً مستقلاً. أما المرزوقي (74 عاماً) فقد أعلن عبر إذاعة "ديوان إف إم" الخاصة أنه سيقدم اليوم ملف ترشحه لهيئة الانتخابات، بدعم تحالف "تونس أخرى"، وهو يمثل تحالفاً بين حزبي "حراك تونس الإرادة" و"حركة وفاء"، إضافة إلى سياسيين مستقلين.

والمرزوقي، ناشط حقوقي ومعارض للرئيس الأسبق بن علي، تولى منصب الرئاسة بصفة مؤقتة بين 2011 و2013، بعد حصول حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية" على المركز الثاني في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد للبلاد عام 2011.

وخلافاً للترشيحات التي تمثل أحزاباً سياسية، فإن 13 مرشحاً مستقلاً لم يقدموا أي نوع من أنواع التزكية المطلوبة لخوض الانتخابات الرئاسية، وبعضهم لم يقدم أي ضمانات قانونية، مثلما ينص على ذلك قانون الترشح. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمتنافسين في 31 أغسطس(آب) الحالي.