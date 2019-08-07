شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: دعماً لإيران قطر تحاول إحداث شرخ في العلاقة بين الإمارات والسعودية والان مع التفاصيل

قال الكاتب خالد الزعتر، إن "العلاقات المتميزة بين الرياض وأبوظبي، هي علاقة صلبة ومتينة وقوية، وتشهد نمواً وتطوراً متسارعاً، ولعل تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين في العام 2016، يأتي تتويجاً للتحالف السياسي والعسكري بين البلدين، الذي وصل لمستويات عالية في الملف اليمني، فالعلاقات بين الرياض وأبوظبي التي تشهد مراحل عالية من التعاون والتنسيق وتتخطى مستوى الإطار التعاوني، تأتي ترجمة سياسية وعسكرية واقتصادية لمرحلة جديدة تفرضها المتغيرات وهي الانتقال إلى توحيد المواقف، لمواجهة التحديات في المنطقة".



وأضاف الزعتر في مقال نشره موقع "العين الإخبارية" "يمكن النظر لـ"استراتيجية العزم" كأحد المخرجات الرئيسية لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين، فهذه الاستراتيجية تعمل من خلال عدة محاور رئيسية: المحور الاقتصادي والبشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون السياسي والأمني بين البلدين في ظل الحراك السياسي السعودي- الإماراتي المشترك في المنطقة، والتعاون العسكري في اليمن الذي حقق نجاحات كبيرة في حماية الأمن القومي العربي والخليجي. وأضاف الزعتر في مقال نشره موقع "العين الإخبارية" "يمكن النظر لـ"استراتيجية العزم" كأحد المخرجات الرئيسية لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين، فهذه الاستراتيجية تعمل من خلال عدة محاور رئيسية: المحور الاقتصادي والبشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون السياسي والأمني بين البلدين في ظل الحراك السياسي السعودي- الإماراتي المشترك في المنطقة، والتعاون العسكري في اليمن الذي حقق نجاحات كبيرة في حماية الأمن القومي العربي والخليجي. ومضى "يتكئ التكامل السياسي والعسكري بين السعودية والإمارات على إرث قوي من التعاون والتنسيق وهو ثمرة لجهد سياسي وعسكري متواصل منذ الإعلان عن عاصفة الحزم، أما على المستوى الاقتصادي يمكن النظر لـ"استراتيجية العزم" كإحدى مبادرات المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي، بأنها تهدف لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، هذا التكامل الذي يشكل ما يقارب الـ 46% من الناتج الإجمالي العربي، هو مؤشر لولادة قوة اقتصادية مهيمنة إقليميا، سوف تساهم بشكل كبير في إحداث تغيير في الخارطة الاقتصادية الدولية، وعلى خارطة القوى المهيمنة على القرار الاقتصادي الدولي".

وتابع "من عاصفة الحزم ودعم الشرعية في اليمن، إلى المصالحة الإثيوبية الإريترية بجهود سعودية إماراتية، من قمة أبوظبي الثلاثية بين إثيوبيا إرتيريا برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إلى قمة جدة التي مثلت تتويجاً للمصالحة بين البلدين، حيث وقّعت القيادتان الإثيوبية والإريترية اتفاقية سلام، فهذا التكامل في العمل العسكري، والعمل السياسي وأيضا التكامل في الجهود الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يعكس المستويات العالية التي تعيشها العلاقات السعودية – الإماراتية، والتي لم تعد مجرد علاقة ثنائية بين البلدين أو شراكة استراتيجية، بل هي مشروع استقرار تقوده الرياض وأبوظبي". Advertisements

وقال "فهذه العلاقة التكاملية وهذا المشروع السعودي - الإماراتي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والذي يتكئ على قواعد راسخة من المواقف المتطابقة والرؤية المتجانسة تجاه ملفات المنطقة، لن تتأثر بالمحاولات الفاشلة للوقيعة بين البلدين ومحاولات إحداث شرخ في العلاقة بينهما، والتي لا تستهدف فقط هذه العلاقة المتميزة بين البلدين التي تمتد جذورها في عمق التاريخ، بل تستهدف مشروع الاستقرار الذي تقوده الرياض وأبوظبي حيث تعد هاتان الدولتان ركائز أساسية لتحقيق استقرار المنطقة، وتستهدف الأمن القومي العربي ( إذا كانت الرياض قلب الأمة العربية النابض، فإن أبوظبي هي الرئة التي يتنفس بها العرب)".