شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: جميع الجماعات الإرهابية تتلقى تمويلات من قطر وتركيا والان مع التفاصيل

أكد خبير بشؤون الجماعات الإسلامية، بأن جميع الجماعات الإرهابية تتلقى التمويل من قطر وتركيا.

وقال المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن كتائب الردع التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي تُعد الجناح المسلح للتنظيم وشكلاً من أشكال الانقسام، مثلها مثل التنظيم السري في جماعة «الإخوان» الإرهابية، مؤكداً أن مثل هذه الكتائب تظهر كملحق بالجماعة أو بالتنظيم، ثم يحدث انشقاق وتنفصل عن الجماعة.

وأضاف نوح، خلال مداخلة على قناة «TeN، أن هناك نحو 42 إرهابياً في سوريا نتيجة الانقسامات الداخلية للجماعات الإرهابية، ولكن الفكر والتوجه واحد، مشيراً إلى أن هناك 28 جماعة وفرقة إرهابية في ليبيا؛ إذ إن جميع الجماعات الإرهابية تتلقى تمويلات من قطر وتركيا.

وتابع: «الآن لم يصبح سراً، الدعم الآن أصبح علنياً، مؤكداً أن قناة الجزيرة تقوم بنشر الشائعات لخدمة قطر وتركيا، وتقوم بمهاجمة مصر بشكل علني.