شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: ترامب ما زال يرغب في إبرام اتفاق تجاري مع الصين والان مع التفاصيل
قال مستشار كبير للبيت الأبيض الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في مواصلة المحادثات التجارية مع الصين، وأن إدارته ما زالت تخطط لاستضافة وفد صيني لإجراء محادثات في سبتمبر(أيلول) المقبل.
وأضاف مدير المجلس الاقتصادي القومي، لاري كودلو لشبكة (سي.إن.بي.سي): "ترامب يرغب في إبرام اتفاق"، مضيفاً أنه يجب أن يكون "الاتفاق السليم".
وتابع أن "ترامب يرغب في مواصلة المفاوضات".
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