شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يقصف معسكراً جنوب صنعاء والان مع التفاصيل

جدد طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، قصف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء. وأفاد شهود عيان، بأن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن غارة استهدفت معسكر السواد الواقع جنوب صنعاء. وبحسب الشهود، فإن الدخان تصاعد عقب الغارة من المكان المستهدف. وكان طيران التحالف حلق عند الساعة التاسعة و20 دقيقة واستمر لدقائق.

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