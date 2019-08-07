"فوبيا" غولن وخسائر أمازون.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز: بومبيو: نسعى لإجبار خامنئي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومحامون أتراك يطالبون بالإفراج عن صحفيين اعتقلهم نظام أردوغان، ونشر الفوضى وتنشيط "القاعدة".. مخطط إخواني لضرب عدن، والبنتاجون: داعش عاود الظهور بسوريا وعزز قدراته بالعراق، و"فوبيا" غولن.. سلطات أردوغان تحرق 300 ألف كتاب، وأزمة "إخوان" موريتانيا تتفاقم.. وقادتها يقرون بالفشل، والأزمة اللبنانية.. حلفاء "حزب الله" يزجون بالبلاد للمجهول.

وعن الأوضاع السودانية، تتابعون: خبراء: اتفاق السودان بداية النهاية للإخوان بالبلاد، والمعارضة السودانية بين الالتزام بالوثيقة واقتسام مكتسبات السلطة.

Advertisements

أما في الاقتصاد فتطالعون: الثروة الحيوانية في تركيا تنزف بسبب سياسات أردوغان، وفنزويلا تتهم أمريكا بـ"الإرهاب الاقتصادي".. وواشنطن ترد، و39 مليار دولار.. خسارة مؤسس أمازون منذ بداية 2019، والذهب الرابح الأكبر من الحرب التجارية.

وإلى الملاعب، تطالعون: رونالدو يختار لوكاكو أو إيكاردي لمزاملته في هجوم يوفنتوس

وفي التكنولوجيا تتابعون: 3 خطوات لمنع أمازون من التجسس على تسجيلاتك عبر "أليكسا" وفي الفن: "فاست آند فيوريس".. أنجح سلسلة سينمائية تولد من رحم الصدفة

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 7 أغسطس/آب 2019.

للاطلاع اضغط هنا