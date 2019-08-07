مقتل 18 شخصا في انفجار استهدف مركز شرطة بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 18 شخصا وأصيب 100 آخرون على الأقل بجروح في انفجار كبير استهدف مركز شرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

وقالت وزارة الصحة الأفغانية، في بيان لها إن الانفجار تسبب في مقتل 18 شخصا وإصابة 100 آخرين بينهم نساء وأطفال، وإن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث لنقل المصابين.

وأدى الحادث إلى تصاعد سحب الدخان فوق العاصمة فيما تحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقعه.

وتتصاعد أعمال العنف في أنحاء أفغانستان وفي كابول في وقت تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات المرتقبة في 28 سبتمبر/أيلول.

ووقع الانفجار قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (04:30 ت ج) في غرب كابول، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.