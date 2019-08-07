زيمبابوي تؤكد احتجاز "موجابي" بأحد المستشفيات منذ ٤ أشهر

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أحمد محمودالأربعاء 2019/8/7 11:54 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي
كشفت حكومة زيمبابوي، الأربعاء، أن الرئيس السابق روبرت موجابي "٩٠ عاما" يتلقى العلاج، بأحد مستشفيات سنغافورة منذ 4 أشهر بسبب تدهور حالته الصحية.
وقال الرئيس الزيمبابوي الحالي، إيمرسون منانجاجوا، إنه بعد تأكيد الأطباء في السابق حاجة "موجابي" لشهر واحد فقط للعلاج، عادوا وقرروا أنه سيبقى تحت رعايتهم.
وكان منانجاجوا قد أرسل فريقا إلى سنغافورة، الأسبوع الماضي، للاطلاع على الوضعية الصحية لموجابي، ونقل عن الفريق قوله إن الرئيس السابق "وبسبب التقدم الجيد الذي يحرزه على المستوى الصحي يمكن خروجه قريبا".
وكان منانجاجوا قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن موجابي "لم يعد يستطيع المشي بسبب مشكلات صحية، إثر التقدم في السن".
وحكم موجابي زيمبابوي لمدة 37 سنة، و عزله الجيش عام 2017، وتولى مناجاجوا السلطة لفترة انتقالية، قبل أن يُنتخب رئيسا.
وفي أغسطس/آب 2018، أدى إيمرسون منانجاجوا اليمين القانونية رئيسا لزيمبابوي، أمام الآلاف بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.
وحصل منانجاجوا بالكاد على 50% من الأصوات وهي النسبة التي سمحت له بالفوز دون انتخابات إعادة، حسب وكالة أنباء رويترز.
وبعد مظاهرات ومصادمات مع الأمن في يناير/كانون الثاني الماضي، تعهّد منانجاجوا بفتح تحقيقات في "التجاوزات" التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود.
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