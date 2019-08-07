انت الان تتابع طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم على الشرطة الأفغانية أوقع 95 مصابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مسؤولون بالحكومة الأفغانية إن سيارة ملغومة انفجرت اليوم الأربعاء خارج مركز للشرطة في العاصمة كابول مما أسفر عن إصابة 95 شخصا على الأقل.
ولم تضعف وتيرة العنف في أفغانستان رغم ما يبدو من اقتراب حركة طالبان والولايات المتحدة من إبرام اتفاق مهم يقضي بانسحاب القوات الأمريكية مقابل وعد تقطعه طالبان بألا تتخذ من أفغانستان قاعدة للتخطيط لهجمات.
ووقع الانفجار في غرب كابول خلال ساعة الذروة الصباحية وأطلق عمودا من الدخان في السماء.
وقالت حركة طالبان إن أحد مقاتليها الانتحاريين هاجم "مركزا للتجنيد".
وأضافت في بيان "سقط عدد كبير من الجنود وأفراد الشرطة بين قتيل وجريح".
وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة.
وذكر متحدث باسم وزارة الصحة أن 95 مصابا نقلوا إلى المستشفيات معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.
من ناحية أخرى، قال جهاز الأمن الرئيسي إن قوات الأمن نفذت مداهمات في عدة أنحاء بالعاصمة الليلة الماضية ودمرت مخبأ كبيرا لمسلحين.
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