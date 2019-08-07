تصفية مسلح خطط لعمل إرهابي في روسيا

إنجوشيا - وكالات - الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمنية في إنجوشيا جنوبي روسيا قتلت مسلحا خطط لتنفيذ عمل إرهابي، والمغادرة في أعقابه إلى سوريا، طبقا لما ذكره موقع “روسيا اليوم” اليوم.

وقالت اللجنة إن المسلح حوصر في أحد البيوت بمنطقة مالجوبيك بإنجوشيا، وعرض عليه إلقاء السلاح وتسليم نفسه، لكنه أطلق النار على عناصر القوات الأمنية الذين اضطروا لتصفيته بالنيران.

وأضافت أنه تم العثور في موقع الحادث على عبوة متفجرة يدوية الصنع جاهزة للاستخدام، وقنابل يدوية وأسلحة آلية وذخائر لها.

وذكرت اللجنة أنه تم تحديد هوية المسلح، واتضح أنه عمل على حشد خلية إرهابية، وخطط لتنفيذ عمل إرهابي والانتقال إلى سوريا لاحقا.