الان تتابع مصرع وإصابة 50 حوثياً في الضالع بينهم القيادي أبو فايدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:03 ص, 7 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 حاولوا التسلل لمواقع القوات الجنوبية أبوظبي - وكالات - الخليج 365 أفادت مصادر عسكرية بمصرع وإصابة 50 حوثياً، بينهم قيادي بارز، في مواجهات مع القوات الجنوبية، مسنودة بطيران التحالف بجبهة مريس شمالي الضالع.

وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر الميليشيا الحوثية التسلسل باتجاه مواقع القوات الجنوبية في قريتي صولات القديمة والجديدة وتبة الخزان بمنطقة الزيلة، غربي منطقة مريس، وفق ما أورد موقع “المشهد العربي”، اليوم الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع 20 حوثياً، بينهم القيادي في الميليشيات ومسؤولها الثقافي في محافظة الضالع المدعو أبو فايدة، إضافة إلى جرح 30 آخرين.

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