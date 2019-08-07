شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 95 شخصاً في هجوم بسيارة ملغومة في «كابول» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)

أكد مسؤولون بالحكومة إن سيارة ملغومة انفجرت اليوم (الأربعاء)، خارج مركز للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول مما أسفر عن إصابة 95 شخصاً على الأقل. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وقع في الجزء الغربي من المدينة خلال ساعة الذروة الصباحية، وأدى إلى تصاعد عمود من الدخان في السماء.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة. وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن 95 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات.