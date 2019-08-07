اعتبر المحامي ​انطوان نصرالله​ على مواقع التواصل الاجتماعي ان في ذكرى السابع من اب، سنة عشاء، سنة سحب تومبولا وسنة شحاده موصوفة، معتبرا ان كل ذلك لكي يتم ما قيل: اقتَسَمُوا ثِيَابِي بَينَهُم، وعَلى لِبَاسِي اقتَرَعُوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر انطوان نصرالله بذكرى 7 آب: سنة عشاء سنة سحب تومبولا وسنة شحاده موصوفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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