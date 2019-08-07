الجميّل يستقبل وفدًا من العشائر العربية: خيار المعارضة واضح ومبدئ

استقبل رئيس حزب​الكتائب​ ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​ في مكتبه في البيت المركزي في ​الصيفي​، وفدًا يمثل ​العشائر​ العربية من مختلف المناطق اللبنانية.

ولفت متحدث باسم الوفد الى أن "الزيارة تأتي من ضمن الزيارات التي يقوم بها وفد من ممثلي عشائر لبنان على القيادات الحزبية اللبنانية السيادية بهدف استعراض التطورات التي يمرّ بها لبنان والمنطقة"، مؤكدا أن "العشائر العربية كانت وما زالت من ضمن الخط السيادي في لبنان الذي مثلته ​14 آذار​ لفترة من الزمن،" مشددًا على "استمرار تمسكها بالثوابت التي كرّستها الحركة الاستقلالية في لبنان مع حرصها على لبنان الواحد الذي لا يقوم إلّا بجناحيه المسيحي والمُسلم".

وشكا الوفد من التهميش الذي يعانيه مَن يمثلون، وأبدى حرصه على التحرك السياسي للتعبير عن تعلّقه بسيادة لبنان وحريته واستقلاله.

بدوره، أكد الجميل بيت الكتائب مفتوح أمام جميع اللبنانيين من أجل التعاون لما فيه خير لبنان ومستقبله. وشرح مواقف الحزب من كل ما يجري على الساحة اللبنانية.

وجزم أن "خيار المعارضة واضح ومبدئي لا يتأثر بالمكاسب الآنية ولا يسعى إليها، لا بل أن المعارضة تدافع عن سيادة لبنان وتسعى إلى احترام ​الدستور​ والتزام القانون و​مكافحة الفساد​"، لافتا إلى أنّ "تحرك الكتائب لا يحمل أي طابع طائفي او مذهبي، لأنّ همّه هو توفير ما يستحقه الإنسان اللبناني الموحّد في معاناته ومشاكله ومطالبه خارج أي اصطفاف، طالما أنّ معاناة اللبنانيين من كل مناطق لبنان وطوائفه ومذاهبه واحدة، وأي حل ينعكس على مصالحهم جميعًا".