أبو سعيد: المسّ بالأجهزة القضائية في لبنان أمر خطير

اعتبر مستشار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ​هيثم ابو سعيد​ أن "السجال السياسي في ​لبنان​ قد تعدّى ​النقاش​ الموضوعي المتعارف عليه في ​الحياة​ السياسية اللبنانية، ليطال التشكيك في عمل ​مجلس القضاء الأعلى​ وهي أعلى سلطة قضائية، مما يشكل حالة شاذة وخطيرة قد تؤدّي إلى نتائج خطيرة".

واشار ابو سعيد الى ان "اللجنة الدولية تُراقب عن كثب التطورّات في هذا المجال"، مُطالباً "الجهات السياسية توخي الحذر من التمادي على الجهاز القضائي الذي هو صمام أمان للبنان ولكل مندرجات الحياتية له".